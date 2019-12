Das Ehe-Kapitel ist abgeschlossen! Ein halbes Jahr nachdem Rocco Stark (33) seine Partnerin Nathalie geheiratet hatte, gab er Anfang 2019 die Trennung bekannt. Vor einigen Wochen startete der Schauspieler dann sogar noch einen Rettungsversuch: Er lief von Berlin nach München, um seiner Noch-Ehefrau seine Liebe zu beweisen. Ohne Erfolg! Mittlerweile scheint Rocco die Niederlage aber abgehakt zu haben: Er gab nun höchst erfreut bekannt, dass die Scheidung durch ist!

Auf Instagram postete der 33-Jährige ein Foto von sich, auf dem er zufrieden in die Kamera schmunzelt. In der Bild-Beschreibung verkündete er dann die große Neuigkeit: "Tja, nun ist es so weit, offiziell seit dem 12.12. geschieden." Lange habe er überlegt, ob er die Nachricht überhaupt mit sicher Community teilen soll – habe sich aber aufgrund von einigen Spekulationen dafür entschieden. "Trotz allem, wenn sie ernst gemeint ist, ist die Ehe etwas Tolles, etwas Schönes. Gebt die Hoffnung nicht auf, ich mache es auch nicht", gab sich Rocco weiter optimistisch.

Vom Liebeskummer scheint beim Sohn von Uwe Ochsenknecht (63) nun aber keine Spur mehr zu sein. Als er in der Kommentarspalte von einem Follower gefragt wurde, ob er die vergangenen acht Tage – seit der Scheidung – durchgefeiert habe, entgegnete Rocco cool: "Nein. Drei, um ehrlich zu sein." Und wie das aussah, verriet der Autor auch direkt: "Ich habe in einem pinken Frauenpelzmantel einen Purzelbaum aus dem Aufzug gemacht zur Krönung. Damit war das Ding dann auch gegessen."

Sonstige Rocco Stark und seine Frau Nathalie im Sommer 2018

Anzeige

Max Bertani / ActionPress Rocco Stark bei der Jubiläumsgala zum 20.Geburtstag der Doppelgänger Show Stars in Concert in Berlin

Anzeige

Instagram / roccostark Rocco Stark, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de