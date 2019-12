In der Welt der Sport-Stars ist der diesjährige Dezember nicht leicht. Anfang des Monats verstarb Football-Star George Atkinson (✝27) nur ein Jahr nach seinem Zwillingsbruder Josh. Mitte des Monats trauerte die Sport-Welt um Detlef Pirsig (✝74). Der ehemalige MSV-Duisburg-Kapitän starb im Alter von 74 Jahren. Kurz vor den Feiertagen wird nun eine weitere tragische Nachricht bekannt: Der viermalige Olympiasieger Roland Matthes ist tot.

Der ehemalige Rückenschwimmer war am 20. Dezember nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. An welcher Erkrankung das Ausnahmetalent zuletzt gelitten hatte, ist bislang nicht bekannt. Seine letzten Momente hatte der einstige Wassersportler in seinem Geburtsort, dem baden-württembergischen Wertheim, erlebt.

Zur Zeit seiner sportlichen Karriere hatte Roland Matthes als weltbester Rückenschwimmer gegolten – bis heute ist er der erfolgreichste Schwimmer aller Zeiten in dieser Schwimmdisziplin. Für die DDR hatte er insgesamt acht Olympia-Medaillen geholt. Er war insgesamt sieben Mal zum DDR-Sportler des Jahres gewählt worden.

Getty Images George Atkinson im Trikot der Oakland Raiders, 2014

Getty Images Roland Matthes (r.) in Begleitung einer Freundin in Mai 2005

Getty Images Roland Matthes (m.) bei den Olympischen Spielen in Mexiko im Jahr 1968



