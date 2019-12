Die Sportwelt trauert um eine Legende: Diese Woche ist Detlef Pirsig (✝74) verstorben – der deutsche Fußballspieler und -Trainer wurde nur 74 Jahre alt! Er stand viele Jahre für den MSV Duisburg auf dem Platz. Während seiner Bundesliga-Laufbahn kam er zwischen 1965 und 1977 in über 300 Partien zum Einsatz. Nach seinem Aus als Kicker war der Schweriner als Trainer tätig, bevor er zwischen 2000 und 2003 als Sportlicher Leiter für seinen Heimatverein MSV engagiert war. Seiner Funktion im Vorstand ging er bis 2005 nach. Nun müssen sich Weggefährten und Fans von ihrem geliebten Idol verabschieden!

Laut Bild wurde der leidenschaftliche Fußballer vergangen Samstag in eine Mülheimer Klinik eingeliefert. Am Montag soll er dann im Beisein seiner Lebensgefährtin verstorben sein. Zuvor habe der 74-Jährige an Demenz gelitten und in einem Pflegeheim gewohnt. In ihrem Artikel erinnert die Zeitung außerdem an ein Interview, in dem Gerd Müller, "der Bomber der Nation", 2009 die MSV-Legende folgendermaßen charakterisiert hatte: "Pirsig sprang einem mit zehn Metern Anlauf ins Kreuz."

Auf Twitter meldete sich der MSV Duisburg zum Tod von Detlef Pirsig zu Wort: "Ein Nachruf auf unseren ehemaligen Kapitän, Trainer, Sportdirektor und Vorstand. Mach's gut da oben. Detlef – danke für deine Zeit." Der Verein schrieb außerdem, dass die gesamte Zebra-Familie, wie sich der MSV nennt, um ihn trauere.

United Archives GmbH / ActionPress Detlef Pirsig beim Spiel Duisburg gegen VfL Bochum in der Saison 1976/1977

United Archives GmbH / ActionPress Detlef Pirsig, Fussballspieler

imagebroker.com / ActionPress Gerd Müller, früherer Fußballer



