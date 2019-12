Kindersegen bei den YouTube-Stars: Viele Hochkaräter der beliebten Online-Plattform sind jüngst Eltern geworden oder erwarten aktuell Nachwuchs. Zum Beispiel brachte Lifestyle-Vloggerin Kisu vor wenigen Wochen ihr erstes Kind zur Welt. Kult-Blondine Bibi Claßen (26) ist momentan sogar schon zum zweiten Mal schwanger. Gestern hat ein weiteres YouTube-Urgestein seine Schwangerschaft verkündet: Maren Wolf und ihr Liebster Tobias Wolf werden ebenfalls Eltern. Bibi hat den beiden ganz liebe Glückwünsche geschickt.

In ihrer Instagram-Story teilte sie das Baby-Bekanntgabe-Foto der Wolfs und schrieb dazu: "Ich freue mich so sehr für euch zwei... äh drei." Zusätzlich kommentierte sie den Schnappschuss in Marens Feed. "Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns so sehr für euch und wünschen euch nur das Beste", lauten Bibis Grüße im Namen von sich und ihrem Mann Julian Claßen (26). Damit reiht sich die Videoproduzentin in eine lange Liste von prominenten Gratulanten ein. Darunter befinden sich auch Fata Hasanović (24), Anna Maria Damm (23) und Sami Slimani (29).

Bibi verkündete selbst erst vor sieben Wochen, dass ihr Söhnchen Lio Claßen (1) ein Geschwisterchen bekommt. In einem Foto-Post zeigte sie ihren wachsenden Babybauch. Ob Maren wohl Mama-Tipps geben wird? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Stars

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Lio und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de