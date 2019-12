Miguel Mulero und Miriam Behrens waren wohl die größte Liebesüberraschung der diesjährigen Paradise Hotel-Staffel: Beim ersten Aufeinandertreffen herrschte auf beiden Seiten große Antipathie. Aber im Laufe der Dreharbeiten kamen sich die beiden dann immer näher und verließen die Kuppelshow sogar als Paar. Seitdem gehen sie gemeinsam durchs Leben und wagen nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Sie wollen zusammenziehen.

Das verraten die Turteltauben im Interview mit Bild. Anfang des Jahres wolle Miguel seine Koffer in Bochum packen und zu seiner Freundin ziehen: "Hier in der City gibt's für einen Barkeeper gute Jobs. Ich mag Hannover." Dass es mal so weit kommt – damit hätte Miri selbst nie gerechnet. "Beim ersten Date dachte ich nur: Wenn der Typ weiterredet, vergesse ich mich", erinnert sie sich.

Bei den beiden war es definitiv Liebe auf den zweiten oder vielleicht auch auf den zehnten Blick. Dafür sind sie nun umso glücklicher und teilen das auch mit ihren Fans: In den sozialen Netzwerken posten sie regelmäßig süße Pärchenfotos und ernten dafür ganz verzückte Kommentare. "Ich finde euch zwei echt so toll zusammen. Und gerade weil es am Anfang so gar nicht gefunkt hat zwischen euch, finde ich’s nun umso toller", schwärmt eine Userin.

Instagram / j_miiiiiiiiiii "Paradise Hotel"-Paar Miriam und Miguel

Instagram / iammiguelmulero Miguel Murelo und Miriam Behrens, bekannt aus "Paradise Hotel"

Instagram / iammiguelmulero Miriam Behrens und Miguel Mulero in Düsseldorf

