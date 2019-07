Am 6. August startet eine neue Kuppelshow auf TVNOW! In Paradise Hotel suchen elf Singles bei bestem Wetter, wilden Partys und romantischen Dates das ganz große Glück in der Liebe. Den Auftakt der Staffel bekommen auch die TV-Zuschauer zu Gesicht, denn die erste Folge des Formats wird bei RTL ausgestrahlt. Das Fernsehpublikum darf sich schon jetzt auf diese sechs feurigen Single-Damen freuen.

Laut Bild soll unter anderem Linda Schwarz in das Liebeshotel einchecken. Die 25-Jährige ist seit zwei Jahren Single und hat bereits Erfahrungen im TV-Dating: 2017 nahm sie bei Love Island teil. Die nächste im Bunde ist Jacqueline Knorr. Die Mannheimerin will den Männern mit ihren blauen Augen den Kopf verdrehen. Seit über einem Jahr hat das jedoch nicht geklappt – vielleicht ja demnächst im Fernsehen. Das gilt auch für Vanessa Then. Die Make-up-Artistin aus Düsseldorf probierte sich schon mal als Laiendarstellerin bei Köln 50667 oder "Betrugsfälle" aus. Die Brünette sucht nach einem echten Gentleman.

Etwas länger auf der Pirsch ist Miriam Behrens: Die 25-jährige Versicherungskauffrau aus Hannover findet ihren Mr. Right mit der gewünschten Portion Charisma seit drei Jahren nicht. Doof kommen sollte man der Blondine jedoch nicht: Sie ist Hobby-Kickboxerin. Nicht minder schlagkräftig, zumindest im verbalen Sinne, soll Stephanie Melchers sein. Die Düsseldorferin sucht seit zwei Jahren einen athletischen Mr. Big. Zu guter Letzt ist da noch Vanessa Kurth, die in der Vergangenheit bei Take Me Out und "Schnapp dir das Geld" zu sehen war. Die 23-Jährige will ebenfalls seit zwei Jahren einen Partner an ihrer Seite, der möglichst fit ist und ihr schöne Augen machen kann.

Love Island, RTL II Linda Schwarz, Ex-Kandidatin bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / jacqueline_knorr Jacqueline Knorr, Schauspielerin und Model

Anzeige

Instagram / vanesa_then_official Vanessa Then, Make-up-Artistin

Anzeige

Instagram / j_miiiiiiiiiii Miriam Behrnes, Versichungskauffrau und Hobby-Kickboxerin

Instagram / melchersstephie Stephanie Melchers, "Paradise Hotel"-Kandidatin

Instagram / redparrotgirl Vanessa Kurth, Integrationshelferin aus Rheinbach



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de