In der neuen Staffel Temptation Island V.I.P. unterziehen sich vier Promipaare dem ultimativen Treuetest: Unter anderem Henrik Stoltenberg alias Bon Schlonzo und seine Freundin Paulina Ljubas (24) sowie der Fußballer Jakub Jarecki und seine Partnerin Kate Merlan (34) lassen sich in diesem Jahr auf das TV-Experiment ein. Diese elf heißen Single-Männer bringen die vergebenen Ladys in diesem Jahr ganz schön ins Schwitzen.

Alexander Korte aus Frankfurt versucht, die Frauen der diesjährigen Staffel zu verführen – ein bisschen TV-Erfahrung konnte der Hottie bereits bei "Take me out XXL" sammeln. Auch Lukas Berghof nahm vor "Temptation Island" an der von Jan Köppen (38) moderierten Datingshow teil. Zu den Verführern zählen außerdem André Hoech, Christopher Toebs und Kevin Adenau. Auch der Österreicher Dominik Brcic will den Promidamen den Kopf verdrehen – der 24-Jährige macht aktuell eine Ausbildung zum Polizisten, doch ist auch kein Neuling im Reality-TV. 2020 nahm er bereits an Are You The One? teil. Verführer Steven Schlusche hat ebenfalls bereits Erfahrung mit Reality-TV: Er war in diesem Jahr Kandidat der ersten Staffel von 5 Senses for Love.

Obendrein mit dabei sind Patrik Hoffmann aus Wien, der Personal Trainer Pascal Kiehl und der Bochumer Barkeeper Miguel Mulero. Abschließend gibt es noch einen Special-Guest in der Fremdgeh-Show: Diogo Sangre. Er machte den Frauen bereits in Shows wie Ex on the Beach und "Are You The One?" schöne Augen.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

RTL / Frank J. Fastner André Hoech, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2021

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Christopher Toebs

RTL / Frank Fastner Dominik Brcic, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

RTL / Frank J. Fastner Kevin Adenau, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2021

RTL / Frank Fastner Lukas Berghof, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Miguel Mulero

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Pascal Kiehl

RTL / Frank J. Fastner Patrik Hoffmann, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2021

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Steven Schlusche

RTL / Frank Fastner Diogo Sangre, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

