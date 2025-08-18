Laut Jeffrey Epstein galt Prinz Andrew als "Tier im Bett"

Ein neues Enthüllungsbuch über die britische Königsfamilie sorgt für Entsetzen unter Royal-Fans: Der Skandalautor Andrew Lownie berichtet in seinem am 14. August erschienenen Werk "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", dass Jeffrey Epstein (†66) zu Lebzeiten Prinz Andrew (65) mit wenig schmeichelhaften Beschreibungen bedachte. Laut Daily Mail wird Jeffrey im Buch wie folgt zitiert: "Er macht gerne Sachen, die sogar für mich pervers sind – und ich bin der König der Perversionen." Dabei habe er sich vor allem auf Berichte von Frauen gestützt, mit denen beide intime Zeit verbracht hatten: "Sie sagten, er sei das perverseste Tier im Schlafzimmer." Die brisanten Details werfen erneut ein Schlaglicht auf den Duke of York, der seinen offiziellen Status bei den Royals bereits vor Jahren verloren hat.

Die Enthüllungen haben nicht nur in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen, sondern auch innerhalb der königlichen Familie für Spannungen gesorgt. Daily Mail berichtete bereits, dass Andrews Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), sich beschämt zeigen. Beide sollen sich derzeit von ihrem Vater distanzieren. Prinz Harry (40) ließ indes Behauptungen dementieren, wonach es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen ihm und Andrew gekommen sei. Ebenso wies er Berichte zurück, Andrew habe beleidigende Kommentare über seine Frau Meghan geäußert.

Prinz Andrews Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter brachten nicht nur seine royalen Pflichten, sondern auch sein öffentliches Ansehen ins Wanken. Bereits 2019 war Jeffrey in einem Gefängnis in New York verstorben – offiziell durch Suizid. Sein Name war jedoch untrennbar mit einem Missbrauchsnetzwerk verbunden, dessen feine Verästelungen sich bis in die höchsten Kreise zogen. Andrews Versuche, sich von den Vorwürfen zu entlasten, darunter ein BBC-Interview, wurden vielfach kritisiert. Das Interview wurde später sogar zur Grundlage einer Netflix-Serie – ein Spiegelbild des Tiefs, in das sich der einst privilegierte Royal über Jahre hinweg freimütig hineinmanövrierte.

Florida Department of Law Enforcement via Getty Images, Daniel Leal / Afp via Getty Images Collage: Jeffrey Epstein und Prinz Andrew

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

DCJS/MEGA Jeffrey Epstein auf einem Polizeifoto, März 2017