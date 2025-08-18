Sind Nico und Nelly ein Perfect Match bei AYTO V.I.P.?

Große Gefühle und prickelnde Spannung bei Are You The One – Reality Stars in Love: Nico Köllner hat gleich zu Beginn der neuen Staffel ein Auge auf Nelly geworfen. Die Reality-Dame betrat die Villa in einem auffälligen pinken Kleid und zog mit ihrem breiten Lächeln alle Blicke auf sich. "Nelly hat mich optisch einfach umgehauen", schwärmte Nico im Interview mit Promiflash und deutete an, dass zwischen den beiden mehr sein könnte. Doch ist sie tatsächlich sein Perfect Match?

"Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Nelly mein Perfect Match ist. Sie ist ein Blickfang, wenn sie den Raum betritt", erklärte Nico. Erste Gespräche zwischen den beiden verliefen vielversprechend, doch ob sich wirklich eine tiefere Verbindung entwickeln könnte, bleibt noch abzuwarten. "Wir hatten gute Gespräche, aber wie tiefgründig das Ganze geht, wird man sehen", so der Realitystar. Die kommenden Wochen könnten also entscheidend für die beiden werden.

Ob sich zwischen Nico und Nelly echte Romantik anbahnt, ist derzeit noch ungewiss. In den ersten Folgen der aktuellen Staffel von AYTO V.I.P. gab es bereits ähnliche Konstellationen. So zeigten Sandra Janina (25) und Kevin Njie (29), dass eine anfängliche Anziehung zwar elektrisierend sein kann, aber nicht immer das erwartete Feuer entfacht. Letztlich sind alle Teilnehmer hier, um ihr Perfect Match zu finden – und das war auch in den vorherigen Staffeln mit so einigen Überraschungen und Wendungen verbunden.

Collage: ProSieben, RTL / Frank Beer Collage: Nelly und Nico von "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / nelnoire Nelly, Kandidatin bei "Beauty & The Nerd" 2024

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Kevin Njie und Sandra Janina

