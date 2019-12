Den von ihr komponierten Titelsong für die Erfolgs-Sticom Friends kennt die ganze Welt! Gerade erst macht die traurige Nachricht die Runde, dass die US-amerikanische Songwriterin Allee Willis (✝72) tot ist. Doch auch andere bekannte Werke aus Film oder Musical stammen aus der Feder der Autorin. Unter anderem gewann sie für die Musik im Streifen "Beverly Hills Cop" oder für die Songs des Musicals "The Color Purple" jeweils einen Grammy Award. Nun ist Allee im Alter von 72 Jahren an Heiligabend verstorben!

Ihre Partnerin Prudence Fenton erklärte in einem Statement, das unter anderem The Guardian vorliegt, völlig erschüttert: Allee erlag am 24. Dezember einem Herzinfarkt in Los Angeles. Auch auf Instagram nahm ihre Lebensgefährtin Abschied mit einem Foto von ihrer großen Liebe: "Ruhe im Boogie-Wunderland".

Neben ihren Arbeiten für Film und Fernsehen arbeitete Allee auch mit einigen bekannten Musikern zusammen: Sie schrieb unter anderem Songs für die Pet Shop Boys oder Bob Dylan (78). Für den "Friends"-Titelsong wurde die 72-Jährige zwar damals für einen Emmy Award nominiert, gewann ihn allerdings nicht.

