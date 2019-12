Helene Fischer (35) konnte am ersten Weihnachtsfeiertag nicht alle mit ihrem Glitzer-Spektakel überzeugen! Wie inzwischen jedes Jahr präsentierte die erfolgreiche Sängerin am 25. Dezember "Die Helene Fischer Show". Auch 2019 lud die 35-Jährige jede Menge hochkarätiger Gäste ein, mit der sie eigene und andere bekannte Klassiker trällerte. Doch manche Fans waren von der Sendung enttäuscht. Der Grund: Helene wechselte nicht ganz so oft wie in den Vorjahren ihr Outfit!

Gerade das ständige Umziehen ist in der "Helene Fischer Show" für viele das Highlight schlechthin. In manchen Wohnzimmern wird jeder Lookwandel sogar für ein Trinkspiel ausgenutzt. Doch in der ersten Stunde der Ausgabe performte Helene die ganze Zeit im selben Bling-Bling-Fummel! "Jetzt hat sie schon vier Lieder das gleiche Outfit an. Enttäuschend", twitterte eine Userin wütend. Nach einem Wechsel schlüpfte sie sogar nochmal in das erste Kleid – ein absolutes No-Go für manche Zuschauer: "Das alte Outfit wieder? Was ist mit dir Helene?", schrieb ein entgeisterter Fan auf Twitter.

Blickt man auf die Sendung zurück, muss man Helene allerdings anerkennen, dass sie insgesamt doch eine bunte Auswahl an Stylings präsentierte: Vom edlen Zwirn über sportlich legerere Kombinationen bis hin zu einem rockigem schwarzen Zweiteiler war alles mit dabei. Besonders überrascht waren einige allerdings auch von den Kostümen, die die Musikerin für die Musical-Darbietungen überwarf. Ihre Performance zu "Die Päpstin" in Kutte verwirrte die Zuschauer – für manche war das definitiv nicht sexy genug!

ZDF / Sandra Ludewig. Helene Fischer, Entertainerin

ZDF / Sandra Ludewig. Nick Carter und Helene Fischer in der "Helene Fischer Show"

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer in "Die Helene Fischer Show"

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer bei der "Helene Fischer Show"

ZDF / Sandra Ludewig. Andreas Gabalier und Helene Fischer in der "Helene Fischer-Show"

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer, Sängerin

ZDF / Sandra Ludewig. Helene Fischer und Engelbert

ZDF / Sandra Ludewig Helene Fischer und Martina Hill



