Süße Schwanger-News an Weihnachten bei Dane DeHaan (33)! 2017 wurde der Schauspieler das erste Mal Vater. Seine Frau Anna Wood (33) brachte die gemeinsame Tochter Bowie Rose DeHaan zur Welt und teilte dies einige Wochen nach der Geburt mit ihren Fans. Jetzt wird es einen weiteren Familienzuwachs geben: Die kleine dreiköpfige Familie erwartet ihr viertes Mitglied – und zwar einen kleinen Jungen.

Diese besinnliche Nachricht teilte der "The Amazing Spiderman 2"-Darsteller am zweiten Weihnachtsfeiertag mit Followern auf Instagram. Er veröffentlichte ein Bild seiner Tochter Bowie Rosie, die das Geschlecht ihres zukünftigen Geschwisterchens verraten durfte. Die Kleine hält einen blauen Baby-Strampler in die Kamera, und auf dem Body ist die Aufschrift "Kleiner Bruder" zu lesen. Auf einer anderen Schwarz-Weiß-Aufnahme sieht man Dane mit seiner Tochter auf dem Arm und Anna neben sich stehen. Zu dem Foto schrieb der 33-Jährige: "DeHaan-Party zu viert kommt 2020 auf euch zu."

Neben der Geburt seines zweiten Kindes darf sich Dane auch auf seine neue Fernsehserie freuen: In "ZeroZeroZero" wird er 2020 auf Sky zu sehen sein. Die Crime-Serie basiert auf dem gleichnamigen Besteller-Roman von Roberto Saviano und handelt vom internationalen Drogenhandel.

Instagram / danedehaan Anna Wood und Dane DeHaan

Instagram / danedehaan Die Tochter von Dane DeHaan Bowie Rose

Getty Images Dane DeHaan auf der Comic Con in San Diego 2016

