Große Freude bei Dane DeHaan (34)! Erst letztes Jahr zu Weihnachten hat der Schauspieler, der mit dem Film "A Cure for Wellness" seinen Durchbruch hatte, bekannt gegeben: Er und seine Frau Anna Wood (34) erwarten wieder Nachwuchs! Für das Paar ist dies das zweite Kind, da sie schon 2017 Eltern einer Tochter geworden sind. Sie ist nun auch offiziell eine große Schwester, denn ihr kleiner Bruder ist nun auf der Welt!

Via Instagram hat der Filmstar die Geburt seines Sohnes bestätigt. "Und so einfach sind wir eine vierköpfige Familie", schreibt Dane zu einem niedlichen Schnappschuss. Darauf zu sehen sind die bis über beide Ohren grinsenden zweifachen Eltern und Töchterchen Bowie Rose. Sie hält – mit der Unterstützung ihrer Mutter – ihr Geschwisterchen ganz liebevoll auf dem Arm. Auch wie der Kleine heißt, plaudert der "Valerian – Die Stadt der tausend Planeten"-Darsteller in dem Beitrag aus: Er habe den Namen Bert Apollo DeHaan bekommen.

Nicht nur privat läuft es für den US-Amerikaner gerade wunderbar, sondern auch beruflich. Noch dieses Jahr soll seine Krimiserie "The Stranger" auf Netflix erscheinen. Das genaue Startdatum hat der Streaminganbieter allerdings noch nicht verraten.

