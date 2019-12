Leoobalys (15) ist ziemlich vielseitig! Die Schülerin ist seit Jahren ein aufsteigender Stern am Social-Media-Himmel. Auf Instagram hat sie 15-Jährige bereits über 1,1 Millionen Follower und versorgt ihre Netzgemeinde regelmäßig mit coolen Schnappschüssen in professionellen Model-Posen oder amüsiert ihre Fans auf TikTok mit lustigen Tanz-Clips. Doch der Rotschopf kann auch ganz anders: Ihr Herz schlägt für Fußball. Mit Promiflash hat Leonie über ihr großes Hobby gesprochen.

Seit acht Jahren tritt sie in ihrem Verein gegen den Ball und hat bei Punktspielen manchmal verwirrende Begegnungen. "Manche Gegnerinnen ärgern sich vermutlich, wenn sie gegen mich spielen. Und dann erzählen sie mir hinterher, dass sie Fans von mir sind und ich denke mir so: 'Ups, oh, cool. Freut mich'", erzählte die Berlinerin im Gespräch mit Promiflash beim TikTok-Event zum Thema Digital Wellbeing. Als prominentestes Gesicht ihrer Mannschaft wird sie im Netz aber auch mal aufs Korn genommen. "Manche schreiben dann in ihrer Story, dass ich mit meinem Team voll unverdient gewonnen hätte, und verlinken mich dann." Solche Reaktionen kümmern sie aber nicht.

Schließlich ist Leo schon lange genug im Vereinssport, um solche Nickligkeiten einordnen zu können, und hat auch bei ihren Mannschaftskameradinnen als Innenverteidigerin ein gutes Standing. Da werden ihr Status oder ihre Follower-Zahl beim Training eher seltener zum Thema. "Deshalb sind die da auch nicht so krass, dass sie ständig in meine Storys wollen oder so. Die sind da alle ganz ruhig und entspannt", offenbarte die Nachwuchs-Influencerin weiter.

