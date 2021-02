Promi-Support für Marina Hoermanseder! Eine fiese Shitstorm-Welle brach über die Designerin ein, nachdem sie bei der aktuellen Folge von Germany's next Topmodel als Gastjurorin aufgetreten war. Einige Zuschauer echauffierten sich über ihre direkten Bemerkungen gegenüber den Kandidatinnen. Die Österreicherin ist eine beliebte Ausstatterin der Stars und Sternchen, wenn diese heiße Looks für Events und rote Teppiche brauchen. Im Netz bekommt die Mutter von Lotti deswegen ordentlich Rückenstärkung von namhaften Social-Media-Stars.

So zum Beispiel von den beiden Bachelor-Finalistinnen Clea-Lacy Juhn (29) und Diana Kaloev. "Ich liebe deine Mode. Und ich bin wirklich fassungslos, was hier gerade wieder für Hater unterwegs sind. Unterste Schublade", kommentierte die Ex von Sebastian Pannek (34) unter Marinas letztem Instagram-Post. TikTok-Star Leoobalys (17) sieht das genauso und glaubt, dass das Bild, das manche Zuschauer bekamen, der Postproduktion geschuldet sei: "Marina ist so ein liebenswerter Mensch trotz ihres Erfolges! Jeder weiß doch, wie das beim Fernsehen läuft: Es werden Dinge zusammengeschnitten und zum Schluss bekommt der Zuschauer ein völlig falsches Bild übermittelt."

Auch Sportmoderatorin Laura Wontorra (31) kann den Hate gegen die Modeschöpferin nicht nachvollziehen und drückte ihren Beistand mit einem Herz-Emoji aus. "Du bist und bleibst die coolste, tollste und beste Marina der Welt", befand Monica Ivancan (43), die ebenfalls "Team Hoermanseder" ist.

Getty Images Clea-Lacy Juhn bei einer Show von Marina Hoermanseder

Getty Images Leoobalys, 2020 bei einer Filmpremiere

Getty Images Laura Wontorra bei einer Fashion Show von Marina Hoermanseder

