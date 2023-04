"Bereue den Film nicht": Leoobalys reagiert auf Doku-Kritik

Mit so einem Gegenwind hat dieser TikTok-Star vermutlich nicht gerechnet! Leoobalys (19) beginnt im Alter von 13 Jahren ihre Social-Media-Karriere. Heute folgen ihr mehr als eine Million Menschen auf Instagram und TikTok. Als erfolgreiche Influencerin lässt sie ihre Fans mit dem Dokumentarfilm "Girl Gang" hinter die Kulissen ihres Lebens schauen. Doch nicht jeder findet Gefallen an dem Film. Nun bezieht die TikTokerin zur Kritik Stellung.

Ein Kamerateam begleitete die junge Frau vier Jahre lang, wie sie mithilfe ihrer Eltern als Influencerin durchstartet. Vielen Fans fällt auf, dass Leo in der Doku oft traurig, einsam und überarbeitet wirkt und äußern sich schockiert über das Leben des Webstars. In einem Interview mit der Bild reagiert die TikTokerin darauf. "Ich bereue es nicht, den Film gemacht zu haben", meint sie. "Wenn ich den Film geschnitten hätte, dann ein bisschen positiver", gibt die 19-Jährige zu, denn die Arbeit mache ihr Spaß und bringe ihr viele Vorteile.

Trotz ihrer Stellungnahme bleiben einige Zuschauer des Films besorgt und kommentieren ihre Meinungen im Netz. "Die Doku schockiert mich, Leo tut mir so leid. Sie sieht oft traurig aus", schreibt ein User auf TikTok. "War so geschockt von den Eltern. Die haben einfach keine Ahnung – die Arme tut mir so leid", äußert sich ein weiterer Nutzer.

Anzeige

Getty Images Leoobalys, 2020 bei einer Filmpremiere

Anzeige

Instagram / leoobalys Leoobalys, März 2023

Anzeige

Instagram / leoobalys Leoobalys, TikTok-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de