Große Freude bei Dennis Pohlen! Ende November hat der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat verkündet, dass er zum zweiten Mal Vater wird. Zu diesem Zeitpunkt war seine Ehefrau bereits im vierten Monat schwanger. Seitdem stellten sie sich die Frage, ob sie nach ihrem Sohn nun eine Tochter erwarten. Jetzt lüften die Eltern das Geheimnis um das Geschlecht ihres zweiten Kindes!

Via Instagram ließ der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer seine Community mit einem kurzen Clip an dem Moment teilhaben, in dem er und seine Ehefrau erfahren haben, ob sie einen zweiten Jungen oder ihre erste Tochter bekommen. Während Dennis die ganze Zeit die Kamera auf den Ultraschall-Bildschirm richtet, ist im Hintergrund die Stimme der Frauenärztin zu hören. "Man kann es zwar nicht ganz gut sehen, aber hier sind die Schamlippen", erklärt die Gynäkologin die Aufnahme und fährt fort: "Es wird ein Mädchen!" Daraufhin kann die bald zweifache Mutter ihre Freude nicht verbergen und beginnt, lautstark zu jubeln.

Damit geht ein großer Traum des Ehepaares in Erfüllung. Nach einem Jungen haben sie sich nämlich eine kleine Schwester für ihren Sohn gewünscht. Einen Namen haben sie auch schon parat. Im Interview mit Promiflash verriet der Berliner, dass ihre Tochter auf den Namen Lina Sophie getauft werden solle.

Instagram / dennis_pohlen Ultraschallbild von Dennis Pohlens zweitem Baby

Facebook / Dennis Pohlen Dennis Pohlen zusammen mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn

Facebook / Dennis Pohlen Dennis Pohlen und seine Ehefrau

