Seine Prinzessin ist da: Ex-Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Dennis Pohlen ist zum zweiten Mal Vater geworden. Im November 2019 bestätigte der ehemalige Datingshow-Teilnehmer gegenüber Promiflash, dass seine Frau erneut ein Kind erwarte. Nach der Geburt ihres Sohnes durften sich die Zweifach-Eltern in spe diesmal auf ein Mädchen freuen. Und nun war es so weit: Dennis' Frau hat seine Tochter zur Welt gebracht!

Diese tolle Neuigkeit teilte der stolze Vater heute seinen Followern mit. In seiner Instagram-Story schrieb er überglücklich: "Sie ist da! Um 05:47 Uhr hat Lina das Licht der Welt erblickt." In einem weiteren Posting veröffentlichte er noch mehr Infos zu seinem kleinen Mädchen: Neben einem ersten Bild von seinem Töchterlein fügte er noch hinzu, dass sie 50 Zentimeter groß und 3.290 Gramm schwer sei.

Im November verriet Dennis Promiflash auch, wie seine Frau ihm von der Schwangerschaft erzählt hatte: "Meine Frau hat mich damit nach der Arbeit überrascht", erzählte er. Sie habe ihm den Schwangerschaftstest hingelegt und ihn aufgefordert, hinzuschauen.

Lina, Tochter von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Dennis Pohlen

Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Dennis Pohlen mit seiner Frau

Dennis Pohlen von "Hochzeit auf den ersten Blick"



