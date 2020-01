Was für ein rührender Jahrzehnts-Rückblick! Bereits seit zehn Jahren geht Hilarie Burton (37) mit Jeffrey Dean Morgan (53) durchs Leben. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Erst kürzlich entschied sich das Paar dann dazu, seine Liebe zueinander auch mit dem Jawort zu krönen. Im Privatleben könnte es also gar nicht besser laufen für die einstige One Tree Hill-Darstellerin – und das weiß sie auch zu schätzen! Pünktlich zum Jahreswechsel widmete sie ihrem Langzeit-Partner nun besonders rührende Zeilen.

Zu einer Bilderreihe vom Tag der Eheschließung erinnerte sich die Beauty an ihre ganz besonderen 2010er Jahre. "Vor zehn Jahren war ich schwanger, arbeitslos und wusste nicht, wo ich leben oder gebären sollte", begann sie ihre Worte. Jeff hatte sie erst kurz vorher im Jahr 2009 kennengelernt. Eigentlich hatte sie sich ihr Leben mit einem klassischen Verlauf gewünscht – mit einem stetigen Job, einer Heirat, einem Hauskauf und Kindern. "Aber mein Weg hat sich überhaupt nicht so entwickelt." Wenn sie nun zurückschaue, sei sie jedoch zufrieden: Das Glück habe sie überrascht! Vor allem 2019 seien ganz besondere zwölf Monate gewesen: "Die Hochzeit, von der ich dachte, dass ich sie haben würde, wenn ich 26 bin, war so viel süßer, weil ich gewartet habe", schwärmte sie.

Das liege vor allem daran, dass sie und ihr Mann in der ganzen Zeit so eng zusammen gewachsen seien. "Meine Liebe zu Jeffrey hat sich zu etwas viel Tieferem und Goldenem entwickelt. Unsere Kinder waren Teil davon und waren die ganze Zeit an unserer Seite. Es war die Feier eines ganzen Jahrzehnts", zog sie ihr Fazit.

Getty Images Hilarie Burton und Jeffrey Dean Morgan

Instagram / jeffreydeanmorgan Jeffrey Dean Morgan und Hilarie Burton, 2019

Adriana M. Barraza/WENN.com Schauspielerin Hilarie Burton mit Babybauch und ihrem Freund Jeffrey Dean Morgan

