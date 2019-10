Nun ist die Liebe von Jeffrey Dean Morgan (53) und Hilarie Burton (37) ganz offiziell! Der The Walking Dead-Schurke und die One Tree Hill-Darstellerin sind schon seit ganzen zehn Jahren ein Paar: 2009 fanden die beiden Hollywood-Stars zueinander und haben bereits zwei gemeinsame Kinder. Eine Sache holten die beiden nun aber noch nach, um ihr Familienglück perfekt zu machen – sie gaben sich vor wenigen Tagen das Jawort!

Hilarie gab via Instagram nun mit einigen Schnappschüssen preis, dass sie und ihr Liebster am vergangenen Samstag heirateten: "Wir leben seit einem Jahrzehnt als Mann und Frau. Wir haben eine Familie und einen Bauernhof aufgebaut und unsere Gemeinde gefunden." Seit Jahren seien Gerüchte gestreut worden, die beiden hätten sich bereits 2014 oder 2015 getraut – und die Schauspielerin sei bereits von einem anderen Mann geschieden. Nichts davon entspräche jedoch der Wahrheit. "Wir kannten die Wahrheit. Also fühlte es sich albern an, zu versuchen, es zu korrigieren", erklärte die 37-Jährige. Statt Gelübde abzulegen, hätten die zwei Turteltauben diese über zehn Jahre lieber gelebt.

Die Zeremonie war aber offenbar trotzdem eine tolle Möglichkeit für das Paar, ihre Liebe zu zelebrieren: "Da oben mit unseren Kindern an unserer Seite zu stehen –alles zu feiern, was gewesen ist – war eine Glückseligkeit." Die Hochzeit sei für Hilarie einfach magisch gewesen.

Instagram / jeffreydeanmorgan Jeffrey Dean Morgan und Hilarie Burton, 2019

Instagram / hilarieburton Hilarie Burton und Jeffrey Dean Morgan, 2019

Jason Merrit / Getty Images Schauspieler Jeffrey Dean Morgan und Hilarie Burton

