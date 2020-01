Soll Mollie Fitzgerald zu einer solchen Tat wirklich fähig sein? Im Jahr 2011 ergatterte die Schauspielerin eine Rolle im Marvel-Film "Captain America: The First Avenger" und war auch als Regisseurin erfolgreich. Aktuell arbeitete sie an zwei Kurzfilmen und einer Dokumentation. Doch nun sorgt die 38-Jährige mit einer Geschichte für Schlagzeilen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: Mollie sitzt seit vergangenem Dienstag wegen Mordverdacht in einem amerikanischen Gefängnis – sie soll ihre eigene Mutter umgebracht haben!

Hat die "The Creeps"-Darstellerin tatsächlich Mord an ihrem Familienmitglied begangen? Wie Bild bezugnehmend auf US-Lokalzeitung Kansas City Star berichtete, sollen die Beamten bereits am 20. Dezember zu einem bewaffneten Angriff in Olathe im US-Bundesstaat Kansas gerufen worden sein. Dort fanden die Polizisten die erstochene Mutter Patricia in ihrem Haus – und trafen dabei auf ihre leicht verletzte Tochter Mollie.

Zunächst wurde Mollie in einem Krankenhaus versorgt. Seit vergangenem Dienstag wird die Regisseurin nun aber hinter Gittern verhört. Sie gilt als Tatverdächtige und soll im Johnson-County-Gefängnis in Olathe sitzen – die Kaution liege bei 500.000 Dollar (ungefähr 446.000 Euro), gab die Onlineausgabe des Spiegel bekannt. Zu einem möglichen Mordmotiv gaben die Behörden bislang keine Auskunft.

