Sie hat mal wieder für einen wahren Wow-Moment auf dem roten Teppich gesorgt! Jennifer Lopez' (50) Erfolgssträhne reißt einfach nicht ab. 2019 brachte sie den Film "Hustlers" auf die Kinoleinwände und heimste für ihre schauspielerische Leistung bereits einige Award-Nominierungen ein. Die erste Auszeichnung konnte die Sängerin nun auch mit nach Hause nehmen: In einem frühlingshaften Kleid nahm J.Lo einen Award entgegen!

Bevor die Verlobte von Alex Rodriguez (44) ihren glorreichen Moment auf der Bühne der Palm Springs International Film Festival Awards hatte, verzauberte sie alle anwesenden Gäste auf dem Red Carpet in ihrer blumigen Robe. Mit einer langen Schleppe und farblich abgestimmten Ac­ces­soires rundete sie ihren Look ab. Doch das eigentliche Highlight sollte noch im Laufe des Abends folgen, denn: Die 50-Jährige staubte den begehrten Spotlight Award für ihre Darbietung in "Hustlers" ab.

Ihr Glück konnte die zweifache Mama kaum fassen. Im Netz versuchte sie, die passenden Worte zu finden. "Heute war ein wirklich magischer Abend mit meinem "Hustlers"-Team. Danke an Lorene Scafaria, für deine lieben Worte an mich", schrieb J.Lo in einem Instagram-Beitrag.

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2020

Getty Images Jennifer Lopez beim Palm Springs Film Festival 2020

Getty Images Jennifer Lopez bei den Palm Springs International Film Festival Film Awards 2020

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Januar 2020



