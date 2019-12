Jennifer Lopez (50) ist ein richtiges Allround-Talent! Die meisten denken bei ihrem Namen wohl sofort an ihre supererfolgreiche Musik-Karriere – doch die "Ain’t Your Mama"-Interpretin verfügt auch über schauspielerische Fähigkeiten. Nun wurde sie nach einer ersten Nominierung als beste Nebendarstellerin in der Komödie "Selena – Ein amerikanischer Traum" 20 Jahre später erneut für einen Golden Globe nominiert. J.Lo ist total aus dem Häuschen!

Dieses Mal hat die gebürtige New Yorkerin eine Chance auf einen Preis für ihre Nebenrolle der Ramona in dem heißen Streifen "Hustlers" – diese Ehre bedeutet Jennifer alles! Via Instagram postete sie jetzt ein emotionales Statement. Sichtbar bewegt jubelt die Sängerin darin: "Ich nehme demütigst an und bin total aufgeregt, dass ich für diese Rolle anerkannt werden soll."

Auch ihr Götter-Gatte Alex Rodriguez (44) äußerte sich bereits zu den freudigen Neuigkeiten: "Ich bin so stolz, dass Jennifer ihre wohl verdiente Golden-Globe-Nominierung bekommen hat", freute sich der frühere Baseball-Profi auf seinem Instagram-Kanal. "Was für eine großartige Möglichkeit, ein phänomenales Jahr für die talentierteste Frau der Welt zu beenden." Habt ihr "Hustlers" bereits gesehen – und haltet die Nominierung für berechtigt? Stimmt ab!

