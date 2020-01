Doreen Dietel (45) zieht sich von allen Dschungelcamp-Auftritten zurück! Eigentlich ist es mittlerweile schon Tradition, dass die ehemaligen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Teilnehmer in Shows wie "Die Stunde danach" über ihre Nachfolger lästern. Das wäre in diesem Jahr auch Doreens Rolle. Die Schauspielerin trauert allerdings immer noch um ihren PR-Manager und Dschungelbegleiter Pedro Da Silva. Deshalb hat Doreen jetzt alle Auftritte in Dschungelcamp-Talkshows abgesagt.

Pedro ist erst vor wenigen Wochen bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Er war nicht nur Doreens PR-Manager, sondern auch ein guter Freund und hatte sie während ihrer Dschungel-Zeit unterstützt. Für die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin kommen lustige TV-Auftritte daher zurzeit nicht infrage. "Pedro hatte mich nach Australien begleitet und die Erinnerungen würden mir vor der Kamera die Kehle zuschnüren. Ich möchte auch nicht lästern und lustige Sprüche der neuen Camper preisgeben müssen. Das fände ich schlichtweg unangemessen und hat auch nichts mit 'Job' zu tun", erklärt sie ihre Entscheidung auf Instagram.

In dieser schwierigen Zeit fand Doreen vor allem Trost bei ihrem Söhnchen Marlow, dessen Patenonkel Pedro war. "Wenn er wüsste, wie viel Kraft ich aus diesem Kerlchen schöpfe, indem ich beobachte, mit wie viel Neugier er seine Kreativität entdeckt", schrieb sie damals in einem Post.

