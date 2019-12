Doreen Dietel (45) schöpft neuen Mut – auch wenn der Schmerz noch immer tief sitzt: Am vergangenen Samstag kam ihr PR-Manager Pedro Da Silva bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Zuvor hatte er zusammen mit seinem Ehemann die Gastronomin in ihrem Restaurant besucht. Völlig fassungslos verkündete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin die schlimme Nachricht im Netz. Kurz darauf schloss sie sogar vorübergehend ihr Lokal am Tegernsee. Jetzt will die Schauspielerin wieder nach vorne blicken: Dabei bekommt sie viel Kraft von ihrem Sohn!

In der Küche kann sich die 45-Jährige offenbar am besten von den Sorgen der letzten Tage ablenken. Ein aktuelles Instagram-Bild zeigt die Blondine gemeinsam mit Söhnchen Marlow beim Kochen. "Wenn er wüsste, wie viel Kraft ich aus diesem Kerlchen schöpfe, indem ich beobachte, mit wie viel Neugier er seine Kreativität entdeckt", schrieb sie dankbar. Die Nähe und Liebe des Fünfjährigen muntere sie auf. "#Er spürt, wie es der Seele geht", teilte Doreen mit einem Hashtag mit.

Der verstorbene Manager war nicht nur einer der besten Freunde der "Problemzone Schwiegereltern"-Darstellerin, sondern auch der Patenonkel ihres Sohnes. Auch Kuppelshow-Kandidat Domenico de Cicco (36) und Currywurstmann Chris Töpperwien (45) waren von Pedros plötzlichem Tod erschüttert.

