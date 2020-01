Wer hat in diesem Jahr das Zeug, den Dschungelcamp-Thron zu besteigen? Ab Ende nächster Woche können die Fans des Abenteuer-Formats wieder fleißig mitfiebern. Auch Helena Fürst (45) wird das Treiben der insgesamt zwölf Stars und Sternchen verfolgen, die in diesem Jahr ihre gemütlichen Betten gegen eine harte Pritsche in der australischen Wildnis tauschen. Sie war 2016 immerhin selbst mit von der Partie. Im Netz gibt sie schon mal ihre ganz persönliche Einschätzung ab, wer 2020 die Krone an sich reißen könnte.

Auf Instagram gibt die 45-Jährige zu fast jedem der Kandidaten ihren Senf dazu. "Elena Miras wird keine Zicke mehr sein! Das Sommerhaus war eine gute Übung für sie. Sie wird viel schlafen und Streit aus dem Weg gehen", so ihre Prognose. Michael Wendlers (47) Ex Claudia Norberg hingegen könnte laut Helena ganz schön redselig werden: "Ich hoffe, Michael hat schon vorab eine wasserdichte Unterlassung rausgeschickt. Das könnte sehr unangenehm für ihn werden. Auch für Laura (19), aber das ist ja gewollt", schreibt sie weiter. Zu Prince Damien (29) hat Helena auch etwas zu sagen: "Prince Damien will natürlich gewinnen und möglichst viele neue Auftritte nach dem Dschungel erhalten, also eher der Ruhige."

Zwei Camper seien in diesem Jahr besonders prädestiniert dazu, die Show zu gewinnen. "Daniela Büchner (41) hat das Potenzial, zu gewinnen. Sie wird auf ganz lieb tun und so teamfähig", meint sie. "Raúl Richter könnte auch gut gewinnen", so Helena weiter.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Instagram / die.fuerstin Helena Fürst im November 2019

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamperin 2020

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Daniela Büchner, Dschungelcamperin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de