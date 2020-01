Das neue Jahr startet auch schon mit den ersten Preisverleihungen! Am 3. Januar fanden wieder die Awards der Australian Academy Of Cinema And Television Arts statt. Die Crème de la Crème von Regisseuren, Schauspielern und Drehbuchautoren trudelte an diesem Abend in West Hollywood ein. Doch am Ende konnte sich wieder nur eine Handvoll Stars über eine der begehrten Trophäen freuen!

Adam Driver (36) ist vor allem mit seiner Hauptrolle in der erfolgreichen Science-Fiction-Reihe Star Wars bekannt geworden. Doch den Preis als "Bester Schauspieler" ergatterte sich der 36-Jährige für seine herausragende Leistung in der Tragikomödie "Marriage Story". Hollywood-Größe Brad Pitt (56) freute sich derweil über den Award als "Bester Nebendarsteller" in dem Kassenschlager "Once Upon a Time in Hollywood". Regie führte bei dem Film Quentin Tarantino (56) – und auch er wurde für seine Arbeit daran als "Bester Regisseur" ausgezeichnet.

Margot Robbie (29) wirkte ebenfalls in dem Streifen mit, wurde aber an diesem Abend für ihre Rolle als Nebendarstellerin in dem Drama "Bombshell" ausgezeichnet. Und Saoirse Ronan (25) spielte neben Emma Watson (29) in dem histroischen Streifen "Little Woman" und wurde dafür als "Beste Schauspielerin" gekürt. Die Ehrung in Sachen "Bestes Drehbuch" erhielt Taika Waititi für das satirische Drama "Jojo Rabbit", das in der Zeit des Dritten Reichs spielt. Und Regisseur Bong Joon-Ho (50) und Schauspieler Song Kang-Ho konnten den Preis für "Parasite" als "Bester Film" entgegennehmen.

SIPA PRESS Quentin Tarantino bei den AACTA-Awards 2020

ImagePressAgency Schauspielerin Margot Robbie

enewsimage Saoirse Ronan bei den AACTA-Awards 2020

Getty Images Taika Waititi 2018 in Beverly Hills

enewsimage Bong Joon-Ho und Song Kang-Ho bei den AACTA-Awards 2020



