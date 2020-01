Kim Gloss (27) bereut ihre Kleiderwahl! Die ehemalige DSDS-Kandidatin zeigt sich gerne supersexy: Ob in knappen Bikinis oder engen Kleidern – die Mutter einer Tochter betont stets ihre Kurven. Für einen Party-Abend mit ihrem Freund Alex im Berliner Berghain entschied sich die Influencerin zuletzt erneut für einen heißen Look aus Ledergurt-Oberteil und enger Jeans – doch das Top entpuppte sich als Body-Feind: Kims Oberkörper ist mit roten Striemen und Ausschlag übersät!

In ihrer Instagram-Story dokumentierte die 27-Jährige ihre körperliche Reaktion auf das Bondage-Shirt mit mehreren Bildern: An ihrer Taille sind deutlich rote Pusteln zu erkennen, ihre Schulter ziert ein dicker Scheuer-Streifen. Die Male kommentierte Kim mit "So ätzend. Autsch!" – und fasste zudem einen Entschluss. Zu einem Schnappschuss des Leder-Outfits schrieb die gebürtige Hamburgerin knallhart: "Danke und auf nimmer Wiedersehen!"

Trotz des stylishen Fehlgriffs scheint die Nacht in dem kultigen Techno-Club den beiden jedoch jede Menge Spaß bereitet haben: Auf ihrem Social-Media-Profil veröffentlichte Kim eine Aufnahme, auf der sie gemeinsam mit ihrem Verlobten vor der Diskothek posiert. Das Foto versah die Musikerin mit dem Hashtag "Techno-Liebhaber".

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss zeigt ihren Ausschlag

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Verlobten Alex

