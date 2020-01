Claudia Romani (37) zeigt, was sie zu bieten hat! Die gebürtige Italienerin legte eine erfolgreiche Modelkarriere hin, sie schaffte es bereits auf zahlreiche Magazincover und ergatterte 2006 sogar einen Platz unter den "100 Sexiest Women in the World". Ihren Hammerbody setzt die Schönheit gerne in Szene – und das immer wieder in megaknappen Outfits. Dies bewies sie nun einmal mehr mit einem heißen Auftritt auf den Straßen von Miami!

In ihrer Wahlheimat an der Ostküste der USA wurde Claudia zum sexy Blickfang: In ein durchsichtiges Spitzenkleid gehüllt, rekelte sich die 37-Jährige an einer Straßenlaterne. Unter dem Dress trug sie lediglich einen BH und einen Tanga, der ihre Kehrseite besonders gut zur Geltung brachte. Auf die knapp bekleidete Schönheit wurden schnell einige Passanten aufmerksam: Sie machten Fotos, während sich Claudia selbstbewusst in Pose warf.

Auf seinen Po scheint das Model ganz besonders stolz zu sein. So finden sich in Claudias Instagram-Kanal viele Fotos, auf denen die brünette Beauty ihr Hinterteil der Kamera präsentiert. Auch ihr Neujahrs-Post bestand aus einem Po-Foto, das am Strand von Miami aufgenommen wurde.

