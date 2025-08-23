Denkt Olivia Culpo über Baby Nummer zwei mit Christian nach?

Erst im vergangenen Monat verkündete das Model Olivia Culpo (33) tolle Neuigkeiten: Sie und ihr Ehemann, der Football-Spieler Christian McCaffrey (29), sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Im Netz gewährt die Miss Universe immer wieder Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mama – so auch in ihrem neuesten TikTok-Video. In diesem sitzt sie in einem Sessel und hält liebevoll ihre Tochter im Arm, während ihre Mutter vorbeiläuft und sie sinngemäß "Darf es noch etwas sein?" fragt. Den humorvollen Clip betitelt Olivia mit den Worten: "Wenn sie schon nach Baby Nummer zwei fragen."

Obwohl sie in dem Video auf die Frage ihrer Mutter mit einem ausdrucksstarken "Nein danke, ich bin gut versorgt" antwortet, spricht ihre Bildunterschrift eine andere Sprache. "Das ist ein guter Witz, denn ich frage mich gerade genau dasselbe", schreibt das Model vielsagend. Offenbar geht Olivia durch ein kleines Gefühlschaos. Einerseits hat sie gerade erst ihr erstes Kind auf der Welt begrüßt und hat damit natürlich alle Hände voll zu tun – andererseits scheint sie die Mutterschaft so sehr zu genießen, dass sie schon von einem zweiten Baby träumt. Damit scheint sie nicht die einzige frischgebackene Mama zu sein. "Ein Klassiker! Das haben wir alle schon mal so gefühlt", kommentiert eine Followerin.

Olivia und Christian gelten als absolutes Hollywood-Traumpaar. Die ersten Gerüchte über eine Romanze zwischen dem Model und dem Sportler begannen im Mai 2019, als der NFL-Spieler ein Foto von Olivia auf Instagram likte. Einige Monate später wurden die beiden bei einem gemeinsamen Urlaub in Mexiko gesichtet. Von da an nahm ihre Beziehung immer mehr Fahrt auf. Olivia wurde zu einer regelmäßigen Zuschauerin von Christians Footballspielen und im November 2019 bestätigten sie ihre Liebe offiziell mit gemeinsamen Fotos auf ihren Social-Media-Profilen. Die beiden heirateten im Juni 2024 in einer Kapelle in Rhode Island, nachdem sie sich im April 2023 verlobt hatten. Im Mai dieses Jahres machte ihre kleine Tochter das Liebesglück dann perfekt.

Instagram / oliviaculpo Miss Universe Olivia Culpo und ihre Tochter

TikTok / oliviadangerculpo Olivia Culpo und ihre Tochter im August 2025

Instagram / oliviaculpo Model Olivia Culpo und NFL-Star Christian McCaffrey