Florian Stadler (46) hat im wahren Leben auch sein Happy End gefunden! Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Nils Heinemann in der Erfolgs-Daily Sturm der Liebe bekannt. Dort musste der TV-Star in seinem Charakter den Verlust seiner ersten Liebe Sabrina verkraften. Danach verliebte sich seine Rolle in Desirèe, die später seine Verlobte wurde. Auch privat schwebt der 46-Jährige auf Wolke sieben: Florian hat geheiratet!

Der gebürtige Augsburger lernte seine Partnerin Martina Auer vor knapp fünf Jahren durch gemeinsame Freunde in München kennen. Obwohl er zuerst nicht an das Eheglück geglaubt hatte, hat seine Liebste ihn vom Gegenteil überzeugt: "Ich wünschte mir zum ersten Mal im Leben nichts sehnlicher, als dass sie meine Frau wird", verriet er Bunte. Einen Tag vor Weihnachten 2019 war es dann endlich soweit: Die beiden haben sich im engsten Familienkreis das Jawort gegeben!

Diesen Augenblick wird Florian wohl nie vergessen, er war einfach hin und weg: "Als ich Martina in ihrem Kleid sah, sie lächelte mich an und sagte so: 'Ja'. Da war ein Kribbeln in mir, dass auch ein paar Freudentränen dabei waren. Ich war einfach sehr glücklich in diesem Moment", schwärmte er im Interview.

ARD/Christof Arnold Florian Stadler spielt Nils Heinemann bei "Sturm der Liebe"

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Florian Stadler und seine Frau Martina Auer

Promiflash Florian Stadler, Serien-Star

