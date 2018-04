Großer Schock für die Fans! Florian Stadler (44) verlässt nach zehn Jahren Sturm der Liebe. Für viele Zuschauer kommt das Serien-Aus überraschend, schließlich bandelt seine Rolle Nils Heinemann gerade mit seiner besten Freundin Tina Kessler (gespielt von Christin Balogh, 32) an. Bedeutet der Ausstieg des Schauspielers nun auch, dass seine Telenovela-Liebe Christin dem ARD-Erfolgsformat den Rücken kehrt? Promiflash hat den Augsburger in München getroffen und nachgefragt.

Nach langem Hin und Her haben Flos Figur Nils und Christins Charakter Tina bei "Sturm der Liebe" endlich zueinandergefunden. Doch was bedeutet das überraschende Telenovela-Aus für die aufkeimende Beziehung? "Die Liebesgeschichte mit Tina und Nils wurde etwas verändert", erklärt der TV-Star im Promiflash-Interview. Und Florian wird noch konkreter: "Also die Tina und ich, wir kommen gar nicht richtig zusammen. Wir merken dann, dass wir uns sehr, sehr mögen, wir gute Freunde sind, dass alles ganz toll ist, aber dass es dann doch nicht die große Liebe ist." Christin aka Tina bleibt den Serienfans also erhalten, trotzdem verabschiedet sich Nils vom Fürstenhof nicht alleine.

Achtung, Spoiler!

Der Fitnesstrainer des Fünf-Sterne-Hotels wird die Telenovela in weiblicher Begleitung verlassen: Wer diejenige ist, hat der Schauspieler noch nicht verraten. Allerdings könnte es sich dabei um Louisa von Spies' (34) Figur der Desirée Bramigk handeln, da diese ihr Serien-Comeback feiert – und das aus einem ganz bestimmten Grund, wie die gebürtige Münsteranerin Promiflash verrät: "Desirée ist sehr verliebt und das hat was mit dem Herrn Heinemann zu tun und wer weiß, vielleicht geht die Reise gemeinsam weiter."

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.

ARD/Bojan Ritan Florian Stadler als Fitnesstrainer Nils Heinemann

ARD/Christof Arnold Tina Kessler (Christin Balogh) mit Söhnchen Tom bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Nils (Florian Stadler) und Desirée (Louisa von Spies) bei "Sturm der Liebe"

