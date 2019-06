Große Wiedersehensfreude am Fürstenhof! In dem Fünfsternehotel in Sturm der Liebe läuten bald die Hochzeitsglocken: Chefköchin Tina Kessler (Christin Balogh, 33) wird ihrem alten Schulfreund Ragnar (Jeroen Engelsman) in einer Sommerhochzeit das Jawort geben. Die Fans der Telenovela dürfen sich aber nicht nur auf romantische Folgen einstellen, sondern auf die Rückkehr zweier ehemaliger "Sturm der Liebe"-Darsteller: Florian Stadler (45) und Louisa von Spies (35) kommen in Gastrollen zurück!

***Achtung, Spoiler!***

Ihre Serien-Charaktere Nils und Desirée verließen Bichlheim im Juni 2018, um nach Thailand auszuwandern. Doch der Fitness-Coach will sich die Hochzeit seiner besten Freundin Tina nicht entgehen lassen und stattet Bayern zusammen mit seiner Liebsten einen Besuch ab. Dort will Nils aber nicht nur die Trauung seiner BFF miterleben, sondern er plant selbst, den Bund der Ehe einzugehen: Er macht Desirée einen Heiratsantrag! Die Blondine will aber eigentlich gar nicht unter die Haube kommen – wird sie trotzdem "Ja" sagen?

Diese Frage stellt sich bei Tina und Ragnar nicht mehr: Sie sollen Mitte Juli offiziell Mann und Frau werden. Für Tina-Darstellerin Christin war der Dreh der Zeremonie etwas ganz Besonderes. "Ich bin wirklich strahlend durch diese Tage geschwebt. Es wurde gelacht, getanzt und geweint – fast wie bei einer echten Hochzeit", schwärmte die 33-Jährige gegenüber ARD.

ARD / Thomas Neumeier Jeroen Engelsman, Christin Balogh, Louisa von Spies und Florian Stadler, "Sturm der Liebe"-Stars

Anzeige

ARD / Thomas Neumeier Desirée (Louisa von Spies) und Nils (Florian Stadler) in "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Thomas Neumeier Szene aus der Serie "Sturm der Liebe"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de