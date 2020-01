Immer mehr Promis werden von den Rangers geschnappt! Bereits gestern Abend erhielten die Dschungelcamp-Fans Meldung darüber, dass für einige der zwölf Stars und Sternchen das Dschungelcamp-Abenteuer bereits begonnen habe. So waren beispielsweise Daniela Büchner (41) und Raúl Richter (32) am Morgen des 9. Januars australischer Zeit verschleppt worden. Nun werden nach und nach immer mehr Kandidaten abgeholt, um ins tiefe Dickicht des Dschungels in Down Under abzutauchen. Auch Elena Miras (27) ist schon weg!

In einer Instagram-Story wandte sich die Schweizer Schönheit ein letztes Mal persönlich an ihre Follower im Netz. Doch den Clip, der erst seit wenigen Stunden online ist, postete die Love Island-Siegerin schon nicht mehr selbst: "Wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich bereits unterwegs in den Dschungel und das heißt: Für mich hat es jetzt gestartet. Habt ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt ganz viel lachen im Dschungel mit mir. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben", plapperte die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin munter drauf los. Ihr Account wird von nun von ihrem Partner Mike Heiter und ihrer besten Freundin weitergeführt.

Auch Claudia Norberg (49) ist allem Anschein nach bereits gekidnappt worden. Ihr letztes Live-Video auf Instagram erreichte ihre deutsche Community gestern Abend. Darin verabschiedete sie sich: "Ich hoffe, dass wir alle gut drauf sind, dass wir Spaß haben und das als Spiel sehen. Es soll ein lustiges Spiel sein und keins, mit dem wir uns das Leben schwer machen", meinte sie. Seitdem wurden in ihrer Story lediglich Reposts veröffentlicht, unter anderem mit den Worten: "Es geht los!" Claudia könnte also ebenfalls bereits in den Fängen der Rangers sein.

