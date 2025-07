Wegen Mikes Hochzeit? Elena Miras erntet Hasskommentare

Am vergangenen Wochenende gaben sich Mike Heiter (33) und seine Leyla Lahouar (29) bei ihrer standesamtlichen Hochzeit das Ja-Wort. Eine Person hatte wohl eigentlich nicht vor, sich zu diesem Thema zu äußern – fühlt sich nun aber offenbar gezwungen. In ihrer Instagram-Story meldet sich Elena Miras (33), Mikes Ex und die Mutter seines Kindes, zu Wort, da sie einige böse Kommentare rund um das Hochzeitsthema erreicht haben. "Ich muss kurz was loswerden, weil ich seit gestern so viele Hate-Nachrichten bekomme wegen einer Sache. Aber danke. Wenigstens habe ich so davon erfahren. Ihr müsst nicht immer mich für schuldig erklären für gewisse Sachen, weil ich hab damit einfach nichts zu tun", stellt sie klar.

Elena nennt zwar keine Details, ein Blick in die Kommentarspalten ihrer jüngsten Beiträge lässt aber keinen Zweifel daran, dass sie Hassnachrichten bezüglich Mikes Hochzeit meint. Einige Social-Media-Nutzer machen deutlich, dass sie es gar nicht cool finden, dass Elena ihrem Ex nicht öffentlich zu seiner Heirat gratuliert hat. "Du könntest Größe und Anstand zeigen, wenn du heute zur Hochzeit gratulierst und das Kriegsbeil begräbst. Das würden dir alle sehr hoch anrechnen, dann gäbe es sicher auch weniger Hass", schreibt ein Nutzer, während ein anderer hinzufügt: "Madame hat nicht mal die Tochter zur Hochzeit gelassen, wie verbittert und neidisch kann man sein?" Elena geht auf diese Kommentare nicht näher ein, jedoch erwähnt sie, dass die gemeinsame Tochter Aylen in den vergangenen Tagen krank gewesen sei. Ihre Formulierung, dass sie "so davon erfahren habe", könnte außerdem andeuten, dass die Reality-TV-Bekanntheit gar nicht zu wissen schien, dass Leyla und Mikes standesamtliche Hochzeit an diesem Wochenende gefeiert wurde.

Ihre aufwendige Trauung zelebrierten die beiden Dschungelcamp-Stars am Samstag, den 5. Juli, im barocken "Palais Prinz Carl" in Heidelberg. Für den perfekten Tag wurden keine Kosten und Mühen gescheut: Ein Pianist, ein Saal voller roter Rosen und eine anschließende Feier, die keine Wünsche übrig ließ. Auch die Eheringe der frisch Verheirateten stehen für Luxus pur: Leyla und Mike entschieden sich für goldene Exemplare der Marke Cartier.

Collage: Getty Images, Instagram Mike Heiter und Elena Miras, Realitystars

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / filiz_koc_rose Mike Heiter und Leyla Lahouar im Juli 2025