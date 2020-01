Jenna Dewan (39) präsentiert ihre große Babykugel! Die Geburt ihres zweiten Kindes steht nur wenige Wochen, wenn nicht sogar Tage bevor und die "Step Up"-Darstellerin kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr raus – die Vorfreude auf ihren Nachwuchs steht ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Obwohl das Geschwisterchen von Tochter Everly (6) jeden Moment kommen könnte, posiert Jenna noch fleißig in High Heels und engem Kleid auf dem roten Teppich!

Am Dienstagabend feierten viele Stars und Sternchen auf der jährlichen Winterparty des amerikanischen Nachrichtensenders FOX. Und auch die Hochschwangere ließ sich dort blicken und nahm sich sogar richtig viel Zeit, um den Fotografen ihr schönstes Lächeln zu schenken. Die Freundin von Schauspieler Steve Kazee (44) schmiss sich in ein rotes Midi-Kleid, was ihre Schwangerschaftsrundungen perfekt in Szene setzte. Dazu trug sie passend rote Sandaletten, ein dezentes Make-up und offene wellige Haare.

Während es für die hübsche Brünette gerade nicht besser laufen könnte, sieht es für ihren Ex und Kindsvater ihrer sechsjährigen Tochter Channing Tatum (39) weniger rosig aus. Erst vor Kurzem scheiterte nach nur einem Jahr die Beziehung zu Jessie J (31). Zwar haben sie sich offiziell noch nicht dazu geäußert, allerdings bestätigten Bekannte des ehemaligen Paars bereits das Liebes-Aus.

MEGA Jenna Dewan, Januar 2020

Anzeige

MEGA Jenna Dewan, Januar 2020

Anzeige

MEGA Channing Tatum und Jessie J, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de