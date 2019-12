Huch, wo ist denn Jenna Dewans (39) Babybauch hin? Die Schauspielerin erwartet in Kürze ihr zweites Kind – die 39-Jährige ist gerade hochschwanger. Die Ex von Channing Tatum (39) liebt es, ihre enorme Körpermitte auf Social Media in die Kamera zu halten. Auch im Beisein von Paparazzi verzichtet die Schönheit nicht auf hautenge Kleidchen, die ihre XXL-Murmel bestens betonen. Doch aktuell scheint die Tänzerin einen neuen Fashion-Weg einzuschlagen – dabei versteckt sie ihre süßen Rundungen eher!

Am Sonntag verbrachte die Brünette den dritten Advent bei Freunden. Zu diesenm vorweihnachtlichen Anlass kleidete sich die neue Freundin von Steve Kazee (44) recht passend: Sie trug einen sehr langen, silbernen Glitzerpullover zu schwarzen Overknee-Stiefeln. Das Outfit war im Gegensatz zu Jennas sonstiger Kleiderwahl jedoch nicht eng anliegend, sondern richtig locker und im Oversize-Stil. Damit ließ sich auch ihr Bauch bestens kaschieren, von vorne machte die Beauty nicht den Eindruck, als wenn sie bald entbinden würde. Doch von der Seite war ihre Babykugel dann wieder gut zu erkennen – und richtig schön rund!

Anscheinend kann Jenna auch im letzten Schwangerschaftstrimester nicht still sitzen.Mit Mega-Bauch zog sie vor wenigen Tagen noch in ihr neues Haus um. Dabei half sie beim Packen und gab den Umzugshelfern fleißig Anweisungen.

MEGA Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid / ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan beim Umzug, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de