Diese Nachricht erschüttert die "Are You The One?"-Fans: Alexis Eddy ist tot. Die hübsche Brünette wurde einem breiten Publikum 2017 durch ihre Teilnahme an der Dating-Show bekannt. Damals sorgte sie mit ihrem wilden Leben für Schlagzeilen. So offenbarte sie in der Sendung unter anderem, dass ihr Cousin ein verurteilter Mörder sei. Jetzt ist die US-Amerikanerin im Alter von gerade einmal 23 Jahren verstorben.

Wie TMZ berichtet, wurde das Reality-TV-Sternchen in seiner Heimat in West Virginia tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei soll am Donnerstagmorgen gegen sieben Uhr einen Anruf erhalten haben, in dem es hieß, eine Frau habe einen Herzstillstand erlitten. Aktuell gehen die Behörden nicht von einem Verbrechen aus. Eine toxikologische Untersuchung soll nun die genaue Todesursache feststellen.

Alexis ging in der Vergangenheit ganz offen mit ihrem Kampf gegen die Drogensucht um. Ende September hatte sie in einem Interview erzählt, dass sie endlich clean sei. Unter ihrem letzten Instagram-Post vom 25. Dezember nahmen bereits zahlreiche Fans Abschied von der lebensfrohen Frau.

