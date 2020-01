Diese traurige Nachricht berührte am Donnerstag viele Reality-TV-Fans: Alexis Eddy ist mit gerade einmal 23 Jahren verstorben. Offenbar hatte sie einen Herzstillstand erlitten. Die US-Amerikanerin war durch die Dating-Show "Are You The One?" berühmt geworden. Nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre ehemaligen Show-Kollegen sind von der Todesnachricht geschockt. Ihr guter Freund und Ex-"Are You The One?"-Mitstreiter Ethan Cohen kann es noch gar nicht fassen: Er hatte bloß einen Tag vor ihrem Tod mit Alexis über ihre Drogenabstinenz gesprochen.

Jahrelang hatte die TV-Beauty mit ihrer Drogensucht zu kämpfen. Erst vor wenigen Monaten verkündete sie dann stolz in einem Interview, dass sie endlich clean sei. Auch Ethan war offenbar happy über Alexis' neuen Lebensstil. "Ich habe gestern noch mit Alexis darüber gesprochen, wie viel besser ihr Leben ist, seit sie clean ist", schrieb er auf Twitter. Umso mehr schockt ihn jetzt die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod: "Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt fühlen soll. Ich kann nicht glauben, dass wir uns nie wieder gegenseitig unser Herz ausschütten werden."

Alexis wurde am Donnerstag tot in ihrer Wohnung in West Virginia gefunden. Wie genau es zu ihrem plötzlichen Ableben gekommen ist, ist bisher noch nicht bekannt. Gerichtsmedizinische Untersuchungen sollen jetzt Klarheit darüber schaffen.

Instagram / emoneydoesit Ethan Cohen, "Are You The One?"-Star

Instagram / emoneydoesit Ethan Cohen und Alexis Eddy

Instagram / lexoquence Ethan Cohen und Alexis Eddy

