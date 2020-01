Schöner könnte das neue Jahrzehnt für Martha Hunt (30) wohl kaum starten. Das Model wurde vor allem durch seine Aufträge für das bekannte Unterwäsche-Label Victoria's Secret bekannt. Spätestens seit ihrer Laufsteg-Performances für die berühmteste Dessous-Show der Welt dürfte es für die Schönheit schwer sein, ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten. Glücklicherweise will Martha das auch gar nicht. Die Blondine teilt nun freudige Neuigkeiten mit ihrer Community: Sie ist verlobt!

Seit Mittwoch ist klar: Martha und ihr Partner Jason Mcdonald haben vor, den Bund der Ehe einzugehen. Auf Instagram veröffentlichte die Catwalk-Beauty einige Bilder, die eindeutig auf eine Verlobung hindeuten. So hält Martha auf einem der Schnappschüsse beispielsweise ihre frisch beringte Hand in die Kamera. Dazu schreibt sie: "Ich habe ein Geheimnis." Die Frage aller Fragen stellte sich das Paar allem Anschein nach im Urlaub auf den Bahamas.

In den Kommentaren unter dem Beitrag prasselten sofort Gratulationen auf die baldige Ehefrau nieder. "Oh mein Gott! Ja! Ich freue mich so für euch! Herzlichen Glückwunsch", betonte Marthas Victoria's-Secret-Kollegin Lais Ribeiro (29) und auch Josephine Skriver (26) freute sich riesig für ihre Freundin.

Instagram / marthahunt Martha Hunt und ihr Verlobter Jason Mcdonald im Januar 2020

Instagram / marthahunt Martha Hunt mit ihrem Verlobten Jason Mcdonald

Getty Images Lais Ribeiro bei der amFAR-Gala in New York

