Aufgepasst Coachella, hier kommen die Victoria's Secret-Engel! Schon im letzten Jahr wurden die Werbegesichter der beliebten Dessousmarke auf dem US-Festival gesichtet. Natürlich lassen sich die heißen Ladys den Spaß auch in diesem Jahr nicht entgehen. Stilecht werden Martha Hunt (27), Jasmine Tookes (26), Alessandra Ambrosio (36), Josephine Skriver (24) und Romee Strijd (21) via Helikopter eingeflogen. Bevor es auf die Party-Meile geht, müssen die Laufstegschönheiten aber erst einmal ihrer Pflicht als VS-Engel nachkommen. Alessandro und Co. posieren in der "VS Sexy Little Things"-Kollektion fleißig für die Fotografen vor der VS-Location "Angel Oasis". Nach dem Pressetermin heißt es aber auch für die berühmten Girls: Tanzen, bis die Sonne untergeht!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de