Martha Hunt (32) hat allen Grund zur Freude! Im Privatleben des Victoria's Secret-Models könnte es derzeit wohl gar nicht besser laufen. Erst im vergangenen Jahr hatte die 32-Jährige große Neuigkeiten zu verkünden und ihren Fans im Netz mitgeteilt, dass sie und ihr Partner Jason Mcdonald heiraten wollen. Jetzt meldet sie sich schon mit den nächsten süßen News: Sie und ihr Verlobter erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Auf Instagram teilt die Beauty jetzt zwei Bikinibilder, auf denen sie mit bereits deutlich sichtbarer Wölbung in einem Pool zu sehen ist. "Mein Herz ist erfüllt und mein Bauch wächst", verkündet sie in dem Post ihre Schwangerschaft – und wird in der Kommentarspalte regelrecht mit Gratulationen überflutet. "Oh mein Gott Martha! Wie wunderschön", freut sich unter anderem Model Emily DiDonato (30) für die werdende Mutter.

Für ihre Rolle als Neu-Mama kann sich Martha Tipps bei ihrer Victoria's-Secret-Kollegin Gigi Hadid (26) abholen: Die 26-Jährige und Sänger Zayn Malik (28) wurden im September 2020 erstmals Eltern und blühen in ihren neuen Rollen völlig auf. "Die beiden lieben das Elternsein. Sie können einfach nicht genug kriegen von ihrem kleinen Mädchen", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly.

Instagram / marthahunt Martha Hunt mit ihrem Verlobten Jason Mcdonald

Getty Images Emily DiDonato, 2020

Getty Images Martha Hunt bei den Filmfestspielen in Venedig, August 2019

