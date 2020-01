Aus zwei Gründen wird Anastasiya Avilova (31) wohl mit keinem ihrer Dschungelcamp-Konkurrenten auf einer gemeinsamen Pritsche landen! Die ehemalige Temptation Island-Verführerin wird es sich ab Freitag zusammen mit Daniela Büchner (41) und der Ex-Love Island-Kandidatin Elena Miras (27) und noch ein paar anderen am gasbetriebenen Lagerfeuer im australischen Busch gemütlich machen. Dabei werden auch männliche Schnuckel, wie beispielsweise der Bachelorette-Teilnehmer Marco Cerullo (31), mit von der Partie sein. Da könnte Anastasiya also durchaus in Flirt-Laune kommen. Dabei wird es wohl aber auch bleiben, denn das Playmate möchte kein Schäferstündchen im TV-Urwald!

In ihrer Instagram-Story stand Anastasiya ihrer Fangemeinde vor Kurzem Rede und Antwort zum Thema Dschungelcamp. Einen Follower interessierte dabei vor allem, wie weit sie bei der TV-Show Down Under gehen würde, wenn ihr einer der Männer gefallen würde. "Ich stehe nicht auf Sex vor Millionen Zuschauern und mit einer Spinne auf dem Arsch", reagierte die 31-Jährige ebenso schlagfertig wie eindeutig.

Ansonsten gibt sich die gebürtige Ukrainerin bezüglich ihrer Pläne im Dschungel noch recht verschlossen. Promiflash traf Anastasiya am vergangenen Samstag am Frankfurter Flughafen, als sie sich auf den Weg Richtung Australien machte. Zwar zeigte die Ex von Ennesto Monté (44) beim Einchecken schon viel Haut, indem sie in einem bauchfreien Top erschien – auf die Frage, ob sie auch im Urwald so zeigefreudig sein wird, gab sie sich aber geheimnisvoll: "Seid gespannt! Warum soll ich euch das jetzt schon erzählen?"

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo in Australien

Wehnert, Matthias / ActionPress Anastasiya Avilova im November 2019

Kammerer, Bernd / ActionPress Anastasiya Avilova am Frankfurter Flughafen

