Jana Wosnitzas Mama ist von ihrem "Let's Dance"-Tanz gerührt

Da blieb kein Auge trocken! Am Freitag standen die berühmt-berüchtigten Magic Moments bei Let's Dance auf dem Programm. Jana Wosnitza (30) widmete ihre gemeinsame Performance mit Vadim Garbuzov (36) ihrer Mama, die an Krebs erkrankte. Diese ist davon total gerührt! "Ich weiß, wie emotional sie ist und wie sie hinter mir steht. Das war reine Gänsehaut für mich. Das war toll", schwärmt Monica im Interview mit RTL und findet zudem nur lobende Worte für Janas Tanzpartner: "Vadim hat da so viel Herzblut reingesteckt. [...] Mir fehlen gerade echt die Worte. Es war unfassbar bewegend."

Auch Jana selbst ließ ihr Magic Moment nicht kalt. "Ich musste mich enorm zusammenreißen. Den ganzen Tag war ich schon so angespannt, ich habe nicht gepennt. [...] Und danach musste ich schon ein bisschen weinen", gibt die Moderatorin gegenüber dem Sender zu. Es habe ihr gutgetan, ihre Erfahrungen zu vertanzen. "Es ist mir zum ersten Mal gelungen, dass ich zu 100 Prozent in diesem Moment war", freut sich Jana.

Bereits zuvor sprach das TV-Gesicht ganz offen über diese schwere Zeit in seinem Leben – diese habe ihr aber auch einiges beigebracht. "Ich bin deutlich gelassener geworden. Ob jetzt zwei Kilo mehr oder weniger auf der Waage, spielt keine Rolle mehr. Es gibt einfach viel Wichtigeres", äußerte sich Jana im Interview mit Gala.

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Instagram / janawosnitza Jana Wosnitza, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Konnte euch Janas Performance begeistern? Ja, total! Nein, mich hat es leider nicht abgeholt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de