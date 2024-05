US-Bachelorette Desiree Hartsock erwartet Baby Nummer drei

Die Freude ist groß! Desiree Hartsock (37) hatte im Rahmen der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette ihre große Liebe in Chris Siegfried gefunden. Zusammen durften die beiden auch schon zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Nun bekommt die Familie erneut Zuwachs! "Etwas ist am Brauen und das ist nicht mein Kaffee", teasert das TV-Gesicht auf Instagram an. Dazu teilt sie noch einen Clip, in dem sie an einer weißen Tasse nippt und anschließend ihren Babybauch zeigt. Dabei verrät sie zudem den erwarteten Geburtsmonat: Baby Nummer drei soll im November das Licht der Welt erblicken!

Ob sie die Geburt dieses Mal selbst verkünden wird? Bei Desirees vergangener Schwangerschaft war es ein Insider, der die tollen Neuigkeiten verkündete. "Mama und Sohn sind gesund und glücklich", hieß es gegenüber Us Weekly. Kind Nummer zwei soll bei der Geburt sogar stolze 3,6 Kilogramm gewogen haben.

Worauf sich Desirees Fans aber vermutlich freuen dürfen, sind jede Menge Schwangerschaftsupdates und süße Einblicke in ihr Familienleben – damit hält die Ex-Bachelorette ihre Follower auf Instagram nämlich stets auf dem Laufenden. So gratulierte die Mehrfachmama Anfang des Jahres ihrem jüngsten Sohn Zander mit süßen Worten zum Geburtstag: "Mein kleiner Käfer wird heute fünf! Zander, du bist der niedlichste und willensstärkste kleine Junge und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Gott für dich geplant hat."

Desiree Hartsock und ihr Mann Chris, 2024

Desiree Hartsock im Oktober 2013

