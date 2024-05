Tyra Banks trinkt mit 50 ihr erstes alkoholisches Getränk!

Tyra Banks (50) zeigt, dass es nie zu spät für das erste Mal ist. Das Supermodel ist nämlich eine Spätzünderin – zumindest beim Thema Alkohol. Im Dezember vergangenen Jahres feierte sie ihren 50. Geburtstag. Diesen besonderen Tag verbrachte die TV-Moderatorin in Australien, wo sie zur Feier des Tages mal etwas Neues ausprobierte: Tyra bestellte sich zum ersten Mal in ihrem Leben einen alkoholischen Drink. Auf diese Erfahrung hätte sie aber anscheinend verzichten können. "Das war es nicht wert. Ich fand es eklig", verrät die Beauty im Interview mit People.

Es sei nicht das allererste Mal gewesen, dass sie Alkohol zu sich genommen habe. Ab und an habe sie ihn schon mal probiert. Aber dass sie sich selbst einen Drink bestellt – das sei noch nie vorgekommen. Mit ihrem Verzicht auf Alkohol ist der ehemalige Victoria's Secret-Engel aber nicht alleine. Vor kurzem sprach auch Anne Hathaway (41) darüber, dass sie bereits seit über fünf Jahren keinen Alkohol mehr konsumiert. "Ich wusste tief im Inneren, das es [Anm. d. Red.: Alkohol] nichts für mich war", erzählte die Schauspielerin im Interview mit The New York Times. Tyra ließ sich ihren Geburtstag allen Anschein nach aber nicht von einem schlechten Getränk vermiesen. Ihre Liebsten überraschten die TV-Ikone an diesem Tag nicht nur mit einem Bootstrip – zum Abendessen sei es dann noch mit einem Wasserflugzeug an einen "magischen Ort" mitten im Dschungel gegangen.

Mit ihren 50 Jahren blickt Tyra auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück. Bis 2005 galt sie als eines der weltweit erfolgreichsten Models, sie startete mit America's next Topmodel ihre eigene Show und stand für diverse Filme und Serien vor der Kamera. Seit 2016 ist die Dancing with the Stars-Bekanntheit Mutter eines Sohnes und hauptsächlich als Unternehmerin tätig – neben Kosmetikprodukten vermarktet sie unter anderem ihre eigene Eiscreme.

Getty Images Tyra Banks bei den American Musik Awards 2018

Getty Images Tyra Banks bei der Victoria's-Secret-Show 1998

