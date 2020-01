Die Macher von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! gehen auf Nummer sicher! Ab dem 10. Januar kämpfen zwölf Promis wie Love Island-Teilnehmerin Elena Miras (27), GZSZ-Star Raúl Richter (32) und Mallorca-Auswanderin Danni Büchner (41) um den Thron im australischen Dschungel. Doch in diesem Jahr soll sich einiges an dem Reality-TV-Format ändern. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde bekannt gegeben, dass keine lebendigen Tiere mehr bei den teils nervenaufreibenden Prüfungen verzehrt werden. Nun müssen die Camper auch ohne Lagerfeuer auskommen!

Diese Neuerung bestätigte RTL gegenüber dpa. Grund dafür seien die seit Oktober des vergangenen Jahres andauernden Waldbrände in Australien. Doch die Dschungelcamp-Teilnehmer müssen nicht gänzlich auf Wärme und die Möglichkeit zum Kochen verzichten. Statt des Lagerfeuers soll es in der kommenden Staffel gasbetriebenes Feuer geben. Ob diese Vorsichtsmaßnahme den Einschaltquoten schaden wird? Schließlich musste das lodernde Feuer in der Vergangenheit ständig von zwei Campern überwacht werden, die bei der Gelegenheit oftmals intime und interessante Geschichten aus ihrem Leben ausplauderten.

Eine ähnliche Maßnahme wurde bereits bei "I’m a Celebrity - Get me out of here!", der britischen Dschungelcamp-Version, die im vergangenen Monat ausgestrahlt wurde, getroffen. Die Kandidaten mussten dort ihre Mahlzeiten mithilfe eines Gaskochers zubereiten. Es war das erste Mal überhaupt in der 17-jährigen Geschichte des Formats, dass auf ein Lagerfeuer verzichtet wurde.

Instagram / raulrichter Schauspieler Raúl Richter

Anzeige

Getty Images Waldbrände in Australien im Januar 2020

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de