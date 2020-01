Und schon wieder müssen sich die Fans von einem gefeierten Musiker verabschieden! Neil Peart machte sich einst vor allem als Schlagzeuger und Texter der Rockband Rush einen Namen. Die Gruppe wurde bereits 1968 gegründet, Neil stieß allerdings erst 1974 dazu und ersetzte John Rutsey an den Drumsticks. Er zählte zu den besten Drummern der Welt – doch jetzt ist Neil tot.

Das bestätigt seine Band mit einem bewegenden Statement auf Facebook. "Mit gebrochenem Herzen und tiefster Trauer müssen wir die schreckliche Nachricht teilen, dass unser Freund, Seelenbruder und Bandkollege Neil am Dienstag seinen unglaublich mutigen dreieinhalbjährigen Kampf gegen den Hirntumor (Glioblastom) verloren hat", beginnen die Musiker den Tribut-Post auf ihrer Seite. Außerdem wird darum gebeten, die Privatsphäre der Familie und Angehörigen in dieser schweren Zeit zu respektieren. Mit den Worten "Ruhe in Frieden, Bruder" schließt der Beitrag ab.

Neil war bis 2015 fester Bestandteil von Rush – damals gab er bekannt, die Band aus familiären Gründen zu verlassen. Drei Jahre später nahm Gitarrist Alex Lifeson den Fans die Hoffnung auf eine Reunion und gab bekannt, dass Neil definitiv nicht mehr auf die Bühne zurückkehren wird. Der Ausnahme-Schlagzeuger wurde nur 67 Jahre alt.

Getty Images Neil Peart am Schlagzeug

Getty Images Die Band Rush

Getty Images Neil Peart im Mai 2008

Getty Images Die Band Rush



