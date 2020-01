Sie geht das neue Jahr tierisch an! Bei Tiffany Haddish (40) läuft es aktuell ziemlich rund. Nachdem die Schauspielerin 2017 mit der Komödie "Girls Trip" ihren Durchbruch feierte, ist das Allround-Talent heute von keiner großen Award-Show oder Premieren-Feier mehr wegzudenken. Jetzt überraschte die Beauty ihre Fans allerdings abseits des roten Teppichs: In einem ziemlich gewagten Leoparden-Look wurde Tiffany von Fotografen überrumpelt!

Am Mittwoch erwischten Paparazzi die 40-Jährige vor dem Studio, wo "Watch What Happens Live" mit Talkmaster Andy Cohen (51) aufgezeichnet wird. Dabei zeigte sie sich in einem extravaganten Outfit: Zu hellbraunen UGG-Boots hatte die US-Amerikanerin einen Leo-Anzug aus Seide kombiniert. Besonderer Hingucker bei dieser Kombi: blaue Akzente an den Hosenbeinen und der Taille. Von der wartenden Foto-Meute schien der Kino-Star allerdings ein wenig überrascht gewesen zu sein – Tiffany schaute ziemlich skeptisch in die Kameras.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Schauspielerin einen wahrlich glamourösen Auftritt hingelegt: Sie flanierte in einem eleganten, rosafarbenen Kleid über den Red Carpet der Golden Globes. Zusammen mit ihrer Schauspiel-Kollegin Salma Hayek (53) überreichte Tiffany an diesem Abend einen der begehrten Preise.

Getty Images Tiffany Haddish, Schauspielerin

Anzeige

Backgrid / ActionPress Tiffany Haddish im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Tiffany Haddish bei den Golden Globes 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de