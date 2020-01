Dieses Event ist bestückt mit hochkarätigen Stars! In der Nacht von Sonntag auf Montag werden zum 77. Mal die Golden Globe Awards in Kalifornien verliehen. Und auch in diesem Jahr präsentieren wieder Hollywood-Stars die einzelnen Award-Kategorien. Vor einigen Tagen wurden bereits die ersten Laudatoren bekannt gegeben und nun folgen die nächsten: Neben Rami Malek (38) und Scarlett Johansson (35) werden diese Schauspieler bei den Golden Globe Awards eine Laudatio halten!

Auf der Bühne sein werden "I, Tonya"-Star Margot Robbie (29) und Game of Thrones-Hottie Kit Harington (33). Und wie schon bekannt, wird Ricky Gervais (58) als Moderator durch die Show an diesem Abend führen. Doch damit nicht genug, wie The Hollywood Foreign Press Association am Freitag bestätigte: Auch Salma Hayek (53), Chris Evans (38), Tiffany Haddish (40), Daniel Craig (51), Glenn Close (72), Pierce Brosnan (66) und viele weitere Persönlichkeiten werden der Veranstaltung beiwohnen und Preise verteilen.

Ebenfalls bekannt wurde jetzt, dass sich einiges am Dinner-Menü der Golden Globes getan hat. So haben die Organisatoren dafür gesorgt, dass zum ersten Mal rein vegane Gerichte serviert werden. "Wir glauben nicht, dass wir mit einer Mahlzeit die Welt verändern werden, aber wir haben uns dazu entschieden, einen kleinen Schritt zu machen, um Bewusstsein zu schaffen", heißt es in einem Statement.

Getty Images Rami Malek im November 2019

Getty Images Tiffany Haddish, Salma Hayek und Rose Byrne

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

